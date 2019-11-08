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İstanbul’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı şüpheliler adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:43 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ABD kuvvetlerince öldürülmesinin ardından İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ABD kuvvetlerince öldürülmesinin ardından İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, radikal terör örgütü elebaşı Bağdadi’nin ABD kuvvetlerince Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonla öldürmesinin hemen ardından DEAŞ hücresine mensup bir terörist grubun eylem hazırlığında olduğu tespit edilmişti. Operasyonda H.U., B.Ç. ve R.K’nin de aralarında olduğu 4 örgüt üyesi, İstanbul’da sansasyonel eylem arayışına girdiğini ve planladıkları saldırı için lojistik destek sağlayacak kişilerle temasa geçtiğini belirlemiş, yürütülen soruşturma kapsamında devam eden operasyonlarda 7 şüpheli daha yakalanmıştı.
28 Ekim’de yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgularının ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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