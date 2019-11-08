HABER

İstanbul’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lılar mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:09 | Son Güncelleme

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamaya çalıştıkları öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını kana bulamaya çalıştıkları öne sürülen terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddia edilen DEAŞ üyesi 11 şüpheli, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 8’i tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Savcılık 3 şüphelinin ise serbest bırakılmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Savcısı tarafından hazırlanan sevk yazısında, şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına İstanbul’da faaliyet yürüttükleri belirtilerek, 29 Ekim’de yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını çalıntı araç ile temin edecekleri silahla kana bulayacakları anlatıldı. Sevk yazısında, elde edilen istihbari bilgi sonucunda yapılan çalışmalarda şüpheli H.K.’nın 29 Ekim’in hemen öncesinde şüpheli B.Ç.’den silah temin ettiğinin anlaşılması üzerine operasyona başlandığı belirtildi. Şüpheliler E.S., B.Ç., H.K. ve R.K.’nın 28 Ekim’i 29 Ekim’e bağlayan gece gözaltına alındıkları, İ.G., G.B., F.G., T.G.’nin ise 2 Kasım’da gözaltına alındıkları belirtilen yazıda, şüphelilerden elde edilen dijital materyallerde DEAŞ terör örgütüne ait videolar, ses kayıtları, sözde DEAŞ, IŞİD bayrağı resimleri gibi çok sayıda veri tespit edildiği anlatıldı. Ayrıca İstanbul Valiliği yakınlarındaki İstanbul Defterdarlığı otoparkına park edilmiş ikiz plakalı çalıntı aracın tespit edildiği ve şüpheli T.G.’nin dijitallerinde araç GPS devre dışı bırakma konusunda bilgi içeren ekran görüntüsünün bulunduğu kaydedildi.

Para transferi tespit edildi
Sevk yazısında, şüpheli R.K. ile ilgili TEM Daire Başkanlığınca hazırlanan MASAK raporuna da yer verildi. Raporda, şüpheli R.K.’nın örgüte üye olma suçundan hakkında soruşturma veya dava yürütülen çok sayıda şahısla para transferi ilişkisi olduğunun, şüphelinin geliri ile orantısız şekilde yaklaşık 1.2 milyon TL mevduatı ne yaptığının anlaşılamadığı, şüphelinin bu parayı ülke içerisinde örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere koordine ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Sevk yazısında şu ifadelere yer verildi:
“DEAŞ terör örgütünün sözde lideri Ebu Bekir el-Badadi’nin öldürüldüğü haberlerinin akabinde örgütün sözde Türkiye vilayeti olarak addettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden intikam almak amacıyla eylem yapmak istediği” belirtildi.

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
En maceracı takımlar belirlendiEn maceracı takımlar belirlendi
Karabük’te fuhuş operasyonuKarabük’te fuhuş operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Bitcoin Safiye Bursa’da yakalandı

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Twitter'dan açıkladı! 'Ben de otistiğim'

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Dev operasyon başladı! Onlarca tim sahaya indi

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

Aksaray'daki skandal olayla ilgili yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: NATO’nun değişmesi gerekiyor

Çok konuşulacak NATO açıklaması!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-17' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka!

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Otizmli çocuklar 'Aksaray’a sessiz kalma' diye haykırdı

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Bakan Turhan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Son dakika: Yargıtay cezaları onadı! Fahri Kasırga'nın alıkonulması davasında 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Yargıtay cezaları onadı! 14 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme: Öldürülenin kardeşleri şikayetlerini geri çekti

Arap Emrah'ın yargılandığı davada flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.