İstanbul'da faaliyetine son verilen hastanelerdeki nakiller sürdü; bebeği ölen babadan şoke eden iddia

Esenler'de 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili soruşturmada adı geçen hastanenin faaliyetine son verilirken, hastanede tedavi gören hastaların başka hastanelere nakli gece boyunca devam etti. Esenyurt'ta faaliyetine son verilen hastane ile ilgili iddialarda bulunan Cemil Imrak, "Ben ne gerekiyorsa yapın, gerekirse bebeğimi alıp başka hastaneye götüreyim dedim. 'Sen götürürsen bebeği yolda ambulansta kaybedebiliriz, öyle bir şansımız da var çünkü bebeğin durumu kritik' dedi. Bizim içimize korku verdikleri için bebeği burada tuttular. Beşinci gün arayıp, 'Başınız sağ olsun bebeği kaybettik' dediler" ifadelerini kullandı.