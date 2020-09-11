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İstanbul’da feci kaza: Otomobil 20 metre sürüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce duvara çarptı ardından takla atarak ters yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Kağıthane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce duvara çarptı ardından takla atarak ters yaklaşık 20 metre sürüklendi. Yaralanan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Ulubatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak 34 BG 1828 plakalı Renault Clio marka otomobile binen Hükmü Yıldırım, yokuştan aşağıya inmeye başladı. Sürücü bir süre ilerledikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç duvara çarparak takla attıktan sonra ters dönerek yaklaşık 20 metre aşağıya sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine seyrettiği esnada yaralı sürücü Yıldırım, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı gören vatandaşlar ise büyük bir şaşkınlıkla izledi.
Kazanın ardından olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kazayı inceleyen polis, olay yerinde tutanak tuttu.

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