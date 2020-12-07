HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da feci olay: “Köpeğime iyi bakın” dedi intihar etti

İstanbul’da feci olay: “Köpeğime iyi bakın” dedi intihar etti

07.12.2020 23:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’de üniversite öğrencisi ve aynı zamanda Amerikan futbolu oyuncusu olan 21 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla evinde başına ateş ederek intihar etti.

Kağıthane’de üniversite öğrencisi ve aynı zamanda Amerikan futbolu oyuncusu olan 21 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla evinde başına ateş ederek intihar etti. Olay sonrasında gencin evinin önüne gelen takım arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Dedesi ve annesini kısa süre önce kaybeden gencin intihardan önce arkadaşına, “Bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın” dediği ortaya çıktı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içerisindeki binada yaşayan bir üniversitenin Çevre Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Cengiz Kaan Demirbaş (21), evinde tek başına olduğu sırada tabancayla başına 1 el ateş etti. Sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açarak içeriye girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin tetkiklerinin ardından gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

“Köpeğim size emanet iyi bakın” notunu bırakmış
Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, evde yaptıkları çalışmada gencin intihar ettiği tabancanın dedesine ait olduğu belirlendi. Gencin dedesinin 1 hafta ve annesinin ise ondan bir süre önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Bu sebeple psikolojik bunalıma girdiği düşünülen gencin, arkadaşına “bu kararı olmak kolay olmadı, köpeğim size emanet iyi bakın” mesajını attıktan sonra intihar ettiği tespit edildi.

Takım arkadaşları sinir krizi geçirdi
Öte yandan üniversitenin Amerikan Futbolu takımında oynadığı öğrenilen Demirbaş’ın olayı haber alan takım arkadaşları da ise koşarak olay yerine geldi. Gencin öldüğünü öğrenen arkadaşları olay yerine sinir krizi geçirdi. Demirbaş’ın not bırakarak emanet ettiği “Coy” isimli köpeğini ise arkadaşları teslim aldı.

Gencin köpeğini arkadaşları teslim aldı
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni buradaki incelemelerinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamaDSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sınavları ne zaman açıklanacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?'

'Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?'

Kahreden detay ortaya çıktı: Raci bizi vurmaya geliyor

Kahreden detay ortaya çıktı: Raci bizi vurmaya geliyor

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda rakiplerimiz belli oldu!

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 6 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Korkutan görüntü! Her biri en az bir kilo ağırlığında

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenince çılgına döndü

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kritik koronavirüs toplantısı! Yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Bakan Koca yüksek risk altındaki 5 ili açıkladı

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı: Lütfen bu anlamsız yasağı kaldırın

Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na CNN Türk çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'dan koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama! Tüm dünyaya çağrı yaptı

DSÖ'den koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama

Trabzon'da korkutan yangın! Balıkçı barınağı alev topuna döndü

Korkutan yangın! Balıkçı barınağı alev topuna döndü

MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz hediye! 'Hayatta olsa kendi verecekti'

MHP Lideri Bahçeli'ye sürpriz hediye

Eski eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Eski eşinin yaşadığı evin kapısını kırarak dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.