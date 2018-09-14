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İstanbul'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştığı ileri sürülen 2 örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si örgüt yöneticisi 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi Genel Sekreteri ve KHK ile kapatılan FEM Dershaneleri Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karagöz ile FEM Dershaneleri Bilişim Uzmanı Özcan Sünger’in, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 Eylül’de Ümraniye'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sünger'i gözaltına aldı.

Devam eden çalışmalar kapsamında, 7 Eylül’de Beşiktaş'ta bir adrese baskın düzenleyen polis, Karagöz'ün eşi Ayşe Karagöz'ü yakaladı.

-Eşine attığı mesaj yakalattı

Ekipler, Ayşe Karagöz’ün cep telefonunda yaptığı incelemeler sırasında mesaj atan kocası Fahrettin Karagöz’ün, örgütün Ümraniye’de bulunan başka bir evinde saklandığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, Karagöz gözaltına alındı.

Fahrettin Karagöz'ün cep telefonunda inceleme yapan ekipler, "Signal" isimli bir mesajlaşma programı kullanıldığını ve bu programda yapılan yazışmaların belirli bir süre sonra otomatik olarak silindiğini belirledi. Ayrıca telefondaki mesajlarda, Karagöz ve eşinin Yunanistan'a kaçmaları için örgütün kendilerine 9 bin 300 dolar göndereceği bilgisine ulaşıldı.

Polis, 8 Eylül’de Fahrettin Karagöz'e Esenyurt'ta parayı teslim edecek kuryeyi suç üstü yakalayarak paraya el koydu. GBT kontrolü yapılan kuryenin, örgüt üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Davut Aksoy olduğu ortaya çıktı.
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- Kaçışı organize eden şüpheliler de yakalandı

Karagöz ailesi ve Sünger'i yurt dışına kaçıracak olan zanlıların, yakın zamanda Ümraniye’deki ilk operasyon yapılan adrese geleceği bilgisini edinen polis ekipleri, evin içerisinde beklemeye başladı.

Adrese gelen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Üst aramalarında 600 dolar ve 2 sahte kimlik ele geçirilen şüphelilerin, örgüt üyesi Hasan Subacı ile Mustafa Ali Kurnaz oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 1'i kadın 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FEM Dershaneleri FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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