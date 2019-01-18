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İstanbul'da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 06:54 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kentin çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentin bazı ilçelerinde önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi 126. Sokak’ta bir adrese yapılan baskında bir şüpheli gözaltına alındı, adreste bir süre arama gerçekleştirildi.

Kentin bazı ilçelerinde gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon polis şüpheliler

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