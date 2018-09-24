HABER

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 21 KİŞİ GÖZALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da 24 ilçede yapılan eş zamanlı terör operasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programının kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da 24 ilçede yapılan eş zamanlı terör operasyonunda FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programının kullandıkları gerekçesiyle 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 24 ilçede 54 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, kişilerin cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin ise daha önceden örgüte ait dershane ve okullarda çalıştıkları ya da devlet kadrolarından ihraç edilmiş öğretmenler oldukları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalar devam ediyor.

PARTNEREski aşkından kaçtı!Eski aşkından kaçtı!
Dizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandıDizi oyuncusu sahte polis kimliğiyle yakalandı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltındaİstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Terörist Yusuf Nazik adliyeye getirildi

Terörist Yusuf Nazik adliyeye getirildi

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Şırnak'ta öldürülen teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristlerin kimlikleri ortaya çıktı

İşte Çağla Şıkel'in saray yavrusu evi

İşte Çağla Şıkel'in saray yavrusu evi

22 Eylül Sayısal loto sonuçları: 6 bilen bir kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira ikramiye kazandı!

22 Eylül Sayısal loto sonuçları: 6 bilen bir kişi, 2 milyon 518 bin 355 lira ikramiye kazandı!

Ahmet Hakan'dan 'Falling Stars' akımına tepki: Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

Ahmet Hakan'dan 'Falling Stars' akımına tepki: Louis Vuitton Müslümanlarısınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.