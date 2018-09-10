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İstanbul'da FETÖ operasyonu;  56 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 18'i sözde asker imamı toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 18'i sözde asker imamı toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 48'i asker 8'i sözde imam 56 şüpheli gözaltına alındı. İhraç edilen Albay E.G.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, el konulan telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 11'i sözde asker imamı 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı üzerine 11 Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla yapılan operasyonda 48'i asker 8'i sözde imam toplam 56 kişi gözaltına alındı.

BİNBAŞININ EVİNDE ARANAN ŞAHIS BULUNDU

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen muvazzaf bir askerin evinde 35 bin Euro ve 25 bin dolar nakit paranın ele geçirildiği, ihraç edilen bir binbaşının evinde de aranan sivil bir kişinin yakalandığı öğrenildi.

SABİHA GÖKÇEN'DEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPARKEN YAKALANDI

İhraç edilen E.G. isimli albayın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, telefonundan örgütün kripto haberleşme programı Falcon'un yüklü olduğu ve telefonuna uzaktan erişim ile müdahale edildiği öğrenildi.

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