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  4. İstanbul’da FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı 14 şüpheli yakalandı

İstanbul’da FETÖ operasyonunda ByLock kullanıcısı 14 şüpheli yakalandı

12.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, “Bylock” soruşturması kapsamında aranan 23 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen ve örgütte yer aldıklarına dair daha önce yakalanan FETÖ üyelerinin ifadeleri bulunan farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda, “Bylock” soruşturması kapsamında aranan 23 şüpheliden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen ve örgütte yer aldıklarına dair daha önce yakalanan FETÖ üyelerinin ifadeleri bulunan farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul genelinde ve Bursa’da pek çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık sektörü çalışanı kişiler ile halen kamu kurumlarında görev yapan 1 doktor ile Kur’an kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup 23 şüpheliden 14’ü operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve firari durumda olan FETÖ şüphelilerinin meslek gruplarında çalışanların yanısıra, “ev abisi”, “ev ablası”, “BTM”, “BBTM”, sohbet veren, toplantılara katılan, ilköğretim mesullüğü yapan, askeri mahrem yapılanmada “mahrem abi” konumundaki kişiler oldukları ve örgütün gizli haberleşme programı “ByLock” kullandıkları belirtildi.
Polisin firari 9 FETÖ üyesinin yakalanması için operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

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