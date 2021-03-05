İstanbul’da FETÖ soruşturmasında 13 şüpheli hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ’nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde bölge talebe mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID’siz Bylock kayıtları bulunan toplamda 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca koordine edilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 13 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı verildi. Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde asker şahıslarla ilgilenen sivil imam oldukları değerlendirilen bir kısım şüpheliler ile yine 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde bölge talebe mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID’siz Bylock kayıtları bulunan diğer bir kısım şüpheliler olmak üzere toplamda 13 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 7 ilde, dün itibariyle gözaltı talimatı verildi.

