İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU - 1

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 36 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Sabaha karşı 8 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon devam ediyor.

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-FETÖ operasyonu

