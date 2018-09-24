İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 ilçede 54 adrese düzenlediği operasyonda, örgütün sözde eğitim yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 21 şüpheli gözaltında
Aldatan kocasının çalışanıyla kaçtı
Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir
Erdoğan'dan ABD'de Fırat'ın doğusu ve Kudüs mesajı
Ankara'da ormanda sır cinayet
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum