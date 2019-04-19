İstanbul'da FETÖ/PDY operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şubesine farklı tarihlerde gelen elektronik posta ihbarlarına konu olan H.Ç'nin, FETÖ'nün sözde "Fatih imamı" olduğu, 5 ayrı soruşturmada hakkında beyanların bulunduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlendi.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.Ç ile "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan A.P ve G.P ile örgüt üyelerine yardım ettikleri iddia edilen M.T. F.K.K ve A.Ç gözaltına alındı.

Operasyonda, 176 bin 407 dolar, 39 bin 515 lira ve bin 235 avro para da ele geçirildi.

