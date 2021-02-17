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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
17.02.2021 09:05 |
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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gaybubet evlerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.