HABER

İstanbul'da fidye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli kurtarıldı - Olaya ilişkin gözaltına alınan 1'i kadın 2 Suriyeli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, fidye için kaçırılarak işkence edildiği ileri sürülen Suriyeli Servat Mervan (21) kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, babasının cep telefonu satış dükkanında çalışan Mervan, 29 Temmuz'da iş çıkışı yolda yürürken, yanına yaklaşan bir otomobile zorla bindirilerek kaçırıldı.

Olaydan bir gün sonra şüpheliler, Mervan'ın babasının cep telefonuna oğluna işkence yapılırken çekilen videoları gönderip 50 bin dolar fidye istedi.

Mervan'ın babası durumu polise bildirince, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, Mervan'ın en son babasının dükkanından ayrılıp eve gittiğini öğrenince, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, Mervan'ın zorla araca bindirildiğini belirleyen polis, aracın plakasını tespit etti. Aracı kiralayan kişi de belirlendi.

Polis, yaptığı çalışma sonucunda, şüpheli Musab E'yi yakalamak için Küçükçekmece'deki bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli, polisi görünce, suç ortağı Ela Y'nin boğazına bıçak dayayıp çatıya çıktı. Ela Y'yi rehin alan zanlı, 2 saat sonra polise teslim oldu. Musab E. ve Ela Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Küçükçekmece'de başka bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriyeli Servat Mervan kurtarıldı. Mervan'ın yanında bekleyen 2 şüphelinin ise operasyondan önce evden kaçtığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Musab E. ve Ela Y. tutuklandı.

Polisin olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Diyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleriDiyarbakır-Mardin karayolunda zırhlı güvenlik kuleleri
88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor88 yaşında, 40 yıldır birlikte çalıştığı bürokratlara bayram mektubu yazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt fidye rehine rehine kurtarma Servat Mervan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

İfadesinde korkunç gerçeği itiraf etti!

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

ABD Büyükelçiliğine saldıranların kimlikleri belli oldu

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya ortalığı karıştıracak gönderme!

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Faciada hayatını kaybeden Minik Arda'ya büyük vefa! 'Yaşasaydın adını stada yazdıracaktın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kato Dağı’ndaki askerlere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.