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İstanbul'da fidye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 13:49 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Iraklı iş adamını kaçırıp ailesinden 80 bin dolar fidye istediği öne sürülen Suriye uyruklu şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Iraklı iş adamını kaçırıp ailesinden fidye istediği iddia edilen Suriye uyruklu şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Irak uyruklu iş adamı Kahtan Adnan Javadalmayyahı (40), sosyal medya üzerinden İstanbul'da yaşayan Suriyeli bir kadınla tanıştı. Kadının daveti üzerine 20 Aralık'ta, Irak'tan İstanbul'a gelen Javadalmayyahı, Aksaray'da bir otele yerleşti.

Daha sonra tanıştığı kişinin Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki evine giden Javadalmayyahı, evde 2 şüpheli tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darp edildi.

Javadalmayyahı'nın cep telefonundan ailesiyle iletişime geçen şüpheliler, oğullarının ellerinde olduğunu, 80 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakacaklarını söyledi. Bunun üzerine aile, İstanbul'daki akrabaları aracılığıyla durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, çalışma başlattı. Dolaylı müzakere yürüten polis, şüphelileri Zeytinburnu'ndaki bir kafeteryada buluşmaya ikna etti. Beraberinde Javadalmayyahı'yı getirmeleri ve fidyenin 30 bin dolar olması yönünde anlaşan ekip, dün kafeteryaya gelen şüphelileri suçüstü yakaladı.

Operasyonda, Javadalmayyahı kurtarılırken, Suriye uyruklu Maher İbrahim (26) ve Muhammet Kazan (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin Suriyeli kadını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müza Esenyurt fidye

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