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İstanbul’da fidye operasyonu: 12 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 8 bin dolar fidye istediler

07.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da yabancı uyruklu 3 kişi, küçük yaştaki çocuğu evlerinin önünde oynadığı sırada zorla kaçırıp aileden 8 bin dolar fidye istedi.

İstanbul’da yabancı uyruklu 3 kişi, küçük yaştaki çocuğu evlerinin önünde oynadığı sırada zorla kaçırıp aileden 8 bin dolar fidye istedi. Yapılan operasyonla küçük çocuk kurtarılırken, 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; 12 yaşındaki Suriyeli F.Y., 3 Ocak’ta gündüz saatlerinde Esenler’de evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Çocuğu kaçıran zanlılar, F.Y.’nin ailesinden fidye istedi. Çocuğun başına poşet geçiren ve elleri arkadan bağlı resimlerini internet ortamından aileye ulaştıran fidyeciler, aileden 8 bin dolar para istedi.

Yaşanan olayın ardından baba A.A., durumu 4 Ocak’ta polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Çocuğun kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen emniyet ekipleri, faillerin 3 kişi olduğunu tespit etti. Şahısların kimlikleri ve adreslerini tespit eden emniyet güçleri, Esenler ve Pendik’te peş peşe operasyon düzenledi. Kaçırılan çocuk, Pendik Çam Çeşme Mahallesinde elleri arkadan bağlı halde bulunarak kurtarıldı. Baskın yapılan adreslerde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 fidyeci yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan üst aramasında 1 bıçak ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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