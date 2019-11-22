İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı kamerada

İzmir’de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane’deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 şahıstan biri, İzmir’de yaşayan İsmail U.’yu arayarak kendilerini bankacı olarak tanıttı. İsmail U.’ya, “Hesaplarınıza para aktarımı yapacağız, banka aidatlarının ücretini geri vereceğiz” diyen şahıslar, banka bilgilerini aldıkları adamın adına 94 bin 500 lira kredi çekti. Şahıslar ardından sabah saatlerinde parayı çekmek için bankaya gitti. Ancak dolandırıcılardan biri paraları alıp kaçmak için 2 suç ortağıyla beraber plan yaptı.