İstanbul’da film sahnelerini aratmayan nefes kesen dolandırıcılık operasyonu

Kadıköy’de yaşlı bir kadın, kendilerini ‘hakim’, ‘savcı’ ve ‘polis’ olarak tanıtıp “adınız terör soruşturmasına karıştı” diye arayan dolandırıcıları suç üstü yakalattı. Polis, kandırma yöntemiyle yaşlı kadını dolandırmaya kalkan yabancı uyruklu zanlıları film sahnelerini aratmayan operasyonla suçüstü yakaladı. Dolandırıcılar böyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; yabancı uyruklu Mohammed Fadloun ile Abdulrahman Fadloun adlı telefon dolandırıcıları, geçtiğimiz 4 Aralık’ta kendilerini ‘hakim’, ‘savcı’ ve ‘polis’ olarak tanıtıp “adınız terör soruşturmasına karıştı” diyerek, Kadıköy Bostancı’da yaşayan 70 yaşındaki Fatma Jale İ. adlı kadını telefonla aradı. İddiaya göre, yaşlı kadına banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen dolandırıcılar, Fatma Jale İ.’den paralarını ve mücevherlerini kendilerine teslim etmesini, aksi halde başının derde gireceğini söylediler. Zanlılar, yaşlı kadına telefonu kapatmamasını istedi.

Yaşlı kadın, şebekeyle karşı karşıya olduğunu fark etti, polisi aradı

Telefon dolandırıcılarının hedefindeki yaşlı kadın, karşılaştığı durumdan dolayı şaşkına döndü. Bir süre sonra üzerindeki şaşkınlığı atan 70 yaşındaki İ., dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıya olduğunu fark edip, ilk fırsatta polisi aradı. İhbar üzerine hemen harekete İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatma Jale İ.’nin dolandırılmak üzere olduğunu fark ederek plan kurdu. Yaşlı kadın, polislerin kendisine söyledikleri plana harfiyen uyarak telefonun diğer ucundaki dolandırıcılara tuzak kurdu.