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  4. İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

İstanbul’da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 03:29 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak sürdürdü.

İstanbul’da dün gündüz saatlerinden itibaren etkili olan fırtına gece boyunca etkisini artırarak sürdürdü. Birçok binanın çatısı uçarken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi yollar kapandı. Belediye ekipleri uçan çatıları ve devrilen ağaçları kaldırmak için gece boyunca çalıştı.

İstanbul’da dün gündüz saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış ve fırtına gece boyunca etkisini sürdürerek devam etti. Kent genelinde farklı ilçelerde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Birçok cadde ve sokakta ağaçlar devrildi.
Bu adreslerden biri Beşiktaş, Konaklar Mahallesi Gökkuşağı Sokak’ta bulunan iki binanın çatısı saat 23:30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.
Yine gece saat 03.00 sularında Zeytinburnu Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’nde yola fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle Yedikule istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ağacın devrildiğin gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi. polis ekipleri güvenlik amacıyla yolu kapatırken, Zeytinburnu Belediyesine bağlı ekipler, devrilen ağacı keserek kaldırdı.
Ağacın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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