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  4. İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı (2)

İstanbul'da fırtına etkili olmaya başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı.

Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor.. Taksim'de, hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayan vatandaşlar, ters dönen şemsiyelerini düzeltmekte zorluk çekti.

(FOTOĞRAF)

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