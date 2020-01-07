İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araçta hasar meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur, ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda göllenmelere, çatı uçmalarına neden oldu.

Fırtına ve yağmur, trafikte aksamalara ve kazalara neden oldu. Olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü.

153 Beyaz Masa'ya gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi, tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri müdahale etti. Çalışmalar AKOM'dan koordine edildi.

Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağışın etkisiyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.