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  4. İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:16 | Son Güncelleme

İki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araç hasar gördü - Şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü, barajlardaki doluluk oranı yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araçta hasar meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur, ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda göllenmelere, çatı uçmalarına neden oldu.

Fırtına ve yağmur, trafikte aksamalara ve kazalara neden oldu. Olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü.

153 Beyaz Masa'ya gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi, tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri müdahale etti. Çalışmalar AKOM'dan koordine edildi.

Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. İstanbul'da şiddetli fırtına ve yağışın etkisiyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı.

Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde bugün saat 07.00
itibariyle en fazla yağış Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kg/m2), Şişli (100 kg/m2), Beykoz (92 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

En az yağış Silivri (25kg/m2), Büyükçekmece Kamiloba (38kg/m2) gibi batı ilçelerde kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77'ye ulaştı.

En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgarlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan olumsuz hava şartları ulaşımı da etkiledi. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları, İDO, BUDO) iptaller yaşandı.

Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi ile Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'ndeki tramvay yolunda meydana gelen göllenme nedeniyle, seferlerde kısa süreli aksama oldu.

M1 Metro hattındaki enerji kesintisi nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı. TEM Halkalı Yan yol – İkitelli istikametinde, Topkapı alt geçidinde, D-100 Kozyatağı Carrefour önünde, Kumkapı Kumluk alt geçidinde, Ataşehir Küçükbakkalköy alt geçidinde, Çekmeköy Kuzey Çevre Otoyolu Bağlantı Yolunda göllenme meydana geldi.

Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Caddesinde yol çökmesi, Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahallesinde rögar taşması, il genelinde çok sayıda çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi gibi nedenlerle araç, ev, iş yerinde
hasar oluştu.

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