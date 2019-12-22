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İstanbul'da fırtına yarın etkisini kaybedecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 16:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü: - "Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor" - "Bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla İstanbul'da bazı merkezlerde gerçekleşen rüzgar değerleri, Arnavutköy'de 83 km/sa, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 78 km/sa, Beykoz'da 76 km/sa, Fatih'te 65 km/sa, Beylikdüzü'nde 66 km/sa ve Ümraniye'de 63 km/sa olarak belirlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarı ve tahminler doğrultusunda, İstanbul'da etkili olan fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkisini azaltması bekleniyor.

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden sonra başlayacak yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların ise önümüzdeki hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının da pazartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

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