İstanbul’da Floyd İçin Trump Towers Önünde Protesto

ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd'un ardından Amerika ve dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar İstanbul’a da sıçradı.

İstanbul Mecidiyeköy’deki Trump Towers önünde toplanan bir grup protestocu, ABD’deki ırkçılık karşıtı gösterilere destek verdi.

Protestocular, ellerinde “George Floyd için adalet”, “Baskıcı, Irkçı, Emperyalist Trump”,“ ABD Halkının Mücadelesiyle Dayanışma” yazılı pankartlar taşıdı.

Binanın çevresinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı dikkat çekerken grup, yaptıkları kısa basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

