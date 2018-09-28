HABER

İstanbul'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 23:16 | Son Güncelleme

Yurt dışından getirdikleri kadınların pasaportlarına el koyup, tehdit ederek borçlandırmak suretiyle fuhşa zorladığı öne sürülen aralarında İnterpol tarafından aranan suç şebekesi yöneticisi Özbekistan uyruklu S.K'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı - Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 16 kadın kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen aralarında İnterpol tarafından aranan suç şebekesi yöneticisi Özbekistan uyruklu S.K'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından farklı vaatlerle getirilen kadınları aciz duruma düşürüp, pasaportlarına el koyduğu ve tehdit edip borçlandırmak suretiyle fuhşa zorladığı öne sürülen bazı kişileri takibe aldı.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu kent genelinde 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İnterpol tarafından aranan suç şebekesi yöneticisi olduğu öne sürülen Özbekistan uyruklu S.K. isimli kadın ile A.O.G, D.T, Ö.Ç, M.S, T.T, H.T. ve Z.K. gözaltına alındı. Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirtilen farklı ülke vatandaşı 16 kadın da kurtarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kazaOsmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza
Gazze'de şehit sayısı 6'ya yükseldiGazze'de şehit sayısı 6'ya yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İstanbul Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde feci kaza

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Rıza Sarraf'ın yengesi her şeyi itiraf etti

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Sıralama değişti! Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.