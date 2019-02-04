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İstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü mavi ve turuncu ışık ile aydınlattı.

İstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’ne dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü mavi ve turuncu ışık ile aydınlattı. Mavi ve turuncuya bürünen sembol yapılar havadan görüntülendi.
Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC), her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği kansere dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda, 4 Şubat Dünya Kanser Gününde dünyadaki önemli şehirlerin sembol binaları UICC’nin kampanya renkleri olan mavi ve turuncuyla aydınlatıldı. Yapılan etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediyesi de şehrin sembol binalarını aydınlatarak destek verdi. Bu akşam şehrin en önemli sembollerinden olan Galata Kulesi mavi ve turuncu ışık ile aydınlatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü de farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek için mavi ve turuncu renge büründü. Mavi ve turuncu ile renklendirilen İstanbul’un sembol yapıları havadan görüntülendi.
Akşam saatlerinde başlayan aydınlatmanın sabah güneş doğana kadar devam edeceği öğrenildi.

İstanbul’da Galata Kulesi ile köprüler mavi ve turuncuya büründü

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