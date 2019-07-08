İstanbul’da gasp çetesi operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, organize şekilde gasp ve hırsızlık yapan 11 kişilik çeteyi çökertti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da Tuzla, Çekmeköy ilçelerinin yanı sıra, Ankara ve Bursa’da, tapu dairelerinden çıkan vatandaşları takip ederek gasp eden çeteyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede farklı illerde gerçekleştirilen sorumlularının bir birleriyle bağlantılı kişiler olduğu tespit edildi.

Şüpheliler ilk olarak Tuzla’da 7 şubat tarihinde bir bankadan para çeken Zuhal S. ve Reyhan S.’nin yanına yaklaşarak otomobilde bulunan ve içinde 11 bin 500 lira olan çantayla bir adet cep telefonunu alarak kaçtı. Reyhan S. şüphelilerin aracına binip parayı kurtarmak istedi fakat şüpheliler tarafından otomobilden atıldı.

İlk gasp olayından kısa bir süre sonra 13 Şubat’ta yine Tuzla’da yaşanan olayda bu kez bir bankadan para çeken Mehmet T. zanlıların hedefi oldu. Bankadan çektiği 354 bin TL’si alınmak istenen Mehmet T. şüphelilere direnince vurularak yaralandı. Boğuşma sonrası paniğe kapılan şüpheliler yere saçılan paraların 2 bin TL’sini alarak olay yerinden ayrıldı.

Şüphelilerin sorumlusu olduğu bir başka olay ise 5 Mart tarihinde Çekmeköy’de meydana geldi. Çekmeköy’de bir tapu dairesinden çıkan Rüstem K.’nin 225 bin lirasını gasp edildi. Şüphelilerin aracına binmeye çalışan Rüstem K. metrelerce sürüklenerek yaralandı.

Artan gasp olayları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlattı. Ekipler, şahısların gerçekleştirdikleri son olayda kullandıkları araç tespit edilerek 40 kilometrelik bir takip sonrasında şüphelilerin son olarak Pendik’te oldukları belirlendi. Bunun üzerine operasyon gerçekleştiren ekipler, Turan Ç. (24), Sevgi Ç.(31), Mehmet V. (36), Ü.M. (16) ve E.M (15)’yi yakalayarak göz altına aldı.

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde göz altına alınan şahısların sorgularında daha önce benzer suçlardan göz altına alınan ve tutuklulukları devam eden Savaş M. (19), Nehir M. (22), Bektaş M. (19), Yener M. (19), Bülent K. (22), Orhan K. (18) ile bağlantılı oldukları tespit edildi. 11 farklı eylemin sorumluları oldukları belirlenen şahısların toplam 1,5 milyon lira gasp ettikleri öğrenildi. Şüphelilerden Ali Turan Ç., Sevgi Ç. ve Mehmet V. Asayiş Şube Müdürlüğü, yaşları küçük olan Ü.M. ve E.M. ise Çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Gasp anları güvenlik kamerasında

Zanlıların gerçekleştirdikleri gasp olayları, güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahısların gasp ettikleri kişilerin aracına arkadan çarparak olaya kaza süsü verdikten sonra paralarını çaldıkları, parasını geri almak isteyen kişileri araçla metrelerce sürükledikleri, bir kişiyi de silahla yaraladıkları görüldü.