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İstanbul'da gece boyunca kar alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 07:14 | Son Güncelleme

İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı.

İstanbul'da gece boyunca kar alarmı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA)

İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı.

Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Asya yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi.

Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular'a ciddi problemler çıkarmadı.

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