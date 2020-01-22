HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da geçen Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendi

İstanbul'da geçen Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada 2019 yılının Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendiği, 4 bin 323 araca toplam 1 milyon 747 bin 806 lira ceza kesildiği açıklandı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada 2019 yılının Aralık ayında 8 bin 995 okul servisi denetlendiği, 4 bin 323 araca toplam 1 milyon 747 bin 806 lira ceza kesildiği açıklandı.
İstanbul Valiliği'nin yazılı açıklamasında "İstanbul'da güvenlik, asayiş ve trafik kazalarının önlenmesi için Valiliğimizce yürütülen çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da İl Emniyet ve İl Jandarma ekiplerince 2019 yılının Aralık ayında toplam 8 bin 995 okul servisi denetlendi. İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1.468 servis aracı denetlenerek; 56 araca, 12 bin 739 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 7 bin 527 araç denetlenerek; 4 bin 267 araca 1 Milyon 735 bin 67 lira para cezası uygulandı. Denetimler, okul ulaşımının en güvenli ve sağlıklı şartlarda yapılmasını sağlamak için düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda tüm servis araçlarının her ay en az bir kez denetlenmesi amaçlanıyor." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
Uyuşturucu taciri kız arkadaşının ihbarıyla yakalandıUyuşturucu taciri kız arkadaşının ihbarıyla yakalandı
GÜNCELLEME - Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' diyen takipçisine olay yanıt

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Bekçilere yeni yetkiler geliyor

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama! Sert tepki

Davutoğlu'ndan kayyum atanan vakıfla ilgili ilk açıklama!

Bitlis’te terör örgütüne ait 3 odalı sığınak tespit edildi

3 odalı sığınak hazırlamışlar! Terör örgütüne darbe

Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Korku dolu anlar! Kürsüde kalp krizi geçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, TEMA Vakfı onursal başkanlarından Nihat Gökyiğit'e taziye telefonu 

Erdoğan’dan 'Toprak Dede' için taziye telefonu

Sinop’ta 200 bin liralık enerji nakil kablosu çalan zanlılara suçüstü

200 bin liralık vurgun yaparken suçüstü yakalandılar!

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda yaralı var

Bursa'da eş zamanlı operasyon: Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.