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  4. İstanbul'da geçen yıl, aranan 1692 kişi yakalandı

İstanbul'da geçen yıl, aranan 1692 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da mahkemelerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla ve ifadeleri alınmak için aranan 1692 kişi 2019 yılı içinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da mahkemelerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlarla ve ifadeleri alınmak için aranan 1692 kişi 2019 yılı içinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 160'nın adam öldürmek, 285'nin gasp , 138'nin cinsel istismar-ırza geçmek suçlarından ceza aldığı öğrenildi. 2019 yılında en fazla hapis cezasıyla aranırken yakalanan şüpheli ise 45 yıl hapis cezasıyla Şerafettin Cantürk oldu.

CİNAYETTEN 160, TECAVÜZDEN 138 KİŞİ YAKALANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içinde mahkemeler tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 1692 kişinin yakalandığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalananlar arasında 160 şüphelinin cinayet suçundan, 285 şüphelinin Gasp suçundan, 479 şüphelinin hırsızlık suçundan, 138 kişinin cinsel istismar-Irza geçme suçundan mahkemelerden kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca 2019 yılı içinde yakalananların arasında 98 şüphelinin adam kaçırmak, 54 şüphelinin dolandırıcılık suçundan, 21 şüphelinin tehdit suçundan, 9 şüphelinin ruhsatsız silah bulundurmak 10 şüphelinin fuhuşa aracılık yapmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile arandığı öğrenildi.
45 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIRKEN BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKAKLANMIŞTI

İstanbul'da operasyonlarda yakalananlar arasında en fazla ceza alarak aranan şüpheli ise Şerafettin Cantürk oldu. 2000 yılında adam öldürmek suçundan 35 yıl hapis cezası alan Şerafettin Cantürk, 2010 yılında şartlı salıverme yasasıyla serbest kalmıştı. 2013 yılında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl hapis cezası alan Şerafettin Cantürk, koşullu hali kaldırılmış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şerafettin Cantürk Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen yıl Mayıs ayında Büyükçekmece'de bir villaya yapılan baskında gözaltına alınmış ardından cezaevine gönderilmişti

2019 YILINDA YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN ALDIKLARI CEZALAR

3 Yıla kadar hapis cezası ve ifade için aranan 63 kişi

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 1022 kişi

5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 444 kişi

10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 138 kişi

20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile aranan 24 kişi

30 yılda ve üzeri hapis cezası ile aranan 1 kişi

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