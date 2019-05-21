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İstanbul’da geçen yıla oranla narkotik olaylarda yüzde 31 azalma oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, narkotik olaylarında 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yıla oranla yüzde 31 azalma olduğunu,uyuşturucu da ise, yüzde 107 oranında azalma olduğunu açıkladı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, narkotik olaylarında 2018 ilk 4 ayının toplamında 15 bin 274, 2019 ’un ilk 4 ayında ise 10 bin 473 e düşerken, olaylardaki tutuklama sayısı ise 2018’in ilk 4 ayında 2 bin 540’,iken 2019’un ilk dört ayında 2 bin 460 azaldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, narkotik olaylarında 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yıla oranla yüzde 31 azalma olduğunu,uyuşturucu da ise, yüzde 107 oranında azalma olduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, narkotik olaylarında 2018 ilk 4 ayının toplamında 15 bin 274, 2019 ’un ilk 4 ayında ise 10 bin 473 e düşerken, olaylardaki tutuklama sayısı ise 2018’in ilk 4 ayında 2 bin 540’,iken 2019’un ilk dört ayında 2 bin 460 azaldığını açıkladı. Uyuşturucuda ise, yüzde 107 oranında azalma olduğunu belirtti.
Yerlikaya twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ”İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonlar sonucunda 2019 yılının ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına oranla narkotik suçlarla mücadelede önemli bir başarı elde edildi. Böylece 2019 yılının ilk 4 ayında olay sayısında yüzde 31 azalma sağlandı. Böylece 2019 yılının ilk 4 ayında olay sayısında yüzde 31 azalma sağlandı. Özverili çalışmayla yürütülen başarılı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 2019 yılının ilk 4 ayında, geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 107, uyuşturucu hap sayısında ise yüzde 322 artış sağlandı” dedi.

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