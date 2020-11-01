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İstanbul’da genç kadın evde yaşanan patlamada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de 31 yaşındaki kadın, evde yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybetti.Olay, Mahmutbey 4.

Bahçelievler’de 31 yaşındaki kadın, evde yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında hayatını kaybetti.
Olay, Mahmutbey 4. Sokak’ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 2’nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Patlama sesini duyan apartman sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Binaya girerek yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dairede yaşayan kadının cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk belirlemede cesedin 31 yaşındaki medya mensubu Fatma Mavi’ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak üzerinde ve dairede inceleme yaptı. Olay yerindeki çalışmaların ardından genç kadının cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yaşanan patlamada evin camları kırılarak sokağa döküldü. Patlamanın gaz sıkışmasından olduğu ihtimali üstünde duran ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

“Çoluk çocuk dışarı koştuk”
Apartman sakinlerinden Mahmut Yüzgör, “Yatıyordum. Patlamayı duydum. Pat diye bir ses çıktı. Dışarı çıktık. Onların balkonda doğalgaz kombisi var. Herhalde o patladı. Cam çerçeve dışarıda. Çoluk çocuk dışarı koştuk. İçeride bir kadın tek yaşıyordu” dedi.

“Evinizde patlama oldu diye telefon geldi”
Ev sahibi Nevin Pekkuru, “Kiracımdı. Sabah bana evinizde patlama oldu diye telefon geldi. Kiracının numarasını istediler. İnanamadım. Komşumu aramak istedim. Komşuyu arayınca böyle bir olayın olduğunu söylediler. Kendi tek yaşıyordu. Nişanlıydı. Nişanlısından ayrıldığını biliyorum. Bir kanalda kamera arkasında çalışıyorum dedi. 31 yaşlarındaydı. Olay yeri inceleme içeride. Ben evimde değilim. Kıza çok üzüldüm, çok şeker bir kızdı. Tatlıydı. Komşularımdan bir şikayet yoktu” diye konuştu.

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