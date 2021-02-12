HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

12.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle “makas” atarak ilerleyen ve cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kıran ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi.

Avcılar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında kamyonetle “makas” atarak ilerleyen ve cadde üzerinde otomobille seyreden kadının önüne kıran ehliyetsiz magandaya 12 bin 390 lira idari para cezası kesildi. Magandanın 2 yıla kadar hapisle yargılanacağı öğrenildi.
Avcılar Firüzköy Bulvarı üzerinde dün 16 ZY 0496 plakalı kamyonetle seyreden genç bir sürücü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bir süre bu şekilde ilerleyen maganda, yan yoldan 33 AFH 081 plakalı otomobille çıkan kadın sürücünün önüne kırmış ve kazaya neden olmuştu. Olayın ardından kamyonetten inen maganda ve arkadaşları, kamyonete binerek ters istikamete doğru kaçmıştı. Yaşadığı olay karşısında şaşkına dönen kadın, koşarak magandaları kovalamıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 16 ZY 0496 plakalı araç sürücüsü G.T.’yi (17) yakaladı.

12 bin 390 lira ceza kesilen sürücü 2 yıla kadar hapisle yargılanacak
Şubeye götürülen magandaya “sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak”tan 2 bin 698 lira, “makas atmak” maddesinden bin 339 lira, “ters yön” maddesinden bin 339 lira, “el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi-drift” maddesinden 6 bin 700 lira ve “trafik kazalarına karışanların kaza mahallinde durmaması, kaza yeri terk” maddesinden 314 lira olmak üzere toplam 12 bin 390 lira idari para ceza uygulandı. Şubede işlemleri tamamlanan sürücü G.T.’ye sevk edildiği Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’nde “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesinden de adli işlem yapıldı. Sürücü 2 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

İstanbul’da genç kadına dehşeti yaşatan maganda sürücü yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklamasıSon dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması
25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

En Çok Okunan Haberler

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

40 milyonluk 'vergi vurgunu'nun detayları ortaya çıktı

40 milyonluk 'vergi vurgunu'nun detayları ortaya çıktı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

13 yaşındaki çocuğa aşk mektubu yazan adamın cezası belli oldu

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Danıştay'dan TOGO Kuleleri kararı

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

İBB'den metro seferlerine 'kısıtlama' düzenlemesi

İBB duyurdu! Hafta sonuna dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.