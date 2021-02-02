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  4. İstanbul’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı havadan görüntülendi

İstanbul’da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı havadan görüntülendi

02.02.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Tuzla’da, İstanbul Afet Müdahale Planı kapsamında deprem ve ardından meydana gelen yangın ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylarına yönelik tatbikat yapıldı.

Tuzla’da, İstanbul Afet Müdahale Planı kapsamında deprem ve ardından meydana gelen yangın ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer olaylarına yönelik tatbikat yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikat havadan görüntülendi.

AFAD tarafından Tuzla Birlik Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata, İstanbul Afet Müdahale Planı kapsamında Yerel Düzey Arama Kurtarma Çalışma Grubu ve KBRN Çalışma Grubu ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlar ile İstanbul’da faaliyet gösteren diğer 7 Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri katıldı.

Tatbikatta Tuzla Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü 112 ve UMKE personeli, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü, Teknoloji Geliştirme Başkanlığı, AKOM, İstanbul İtfaiyesi ile Arama Kurtarma Akreditasyonunu tamamlayan JAK, AKUT, ANDA ve İzcilik Federasyonu ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişi görev aldı.

Tatbikatta 3 farklı olay senaryosu gerçekleştirildi. Birinci olayda dört katlı binada engelli bir çalışan, deprem sonrasında sedyeyle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İkinci olayda deprem sonrası meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Üçüncü olayda ise deprem sırasında kimyasalların olduğu alanda bulunan iki çalışanın dökülen kimyasaldan yaralanması üzerine olay yerine gelen tam donanımlı AFAD ekiplerince kazazedeler kurulan özel alanda dekontaminasyon edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan gerçeği aratmayan tatbikat havadan görüntülendi.

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