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İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Esenyurt'taki bir ortaokulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bazı öğrenciler tedavi sonrasında taburcu edildi

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'taki bir ortaokulda bazı öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle Yerli Malı Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Programdan sonra bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi sağlık ekiplerine haber verdi.

Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük ile Esenyurt devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaklaşık 10 öğrencinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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yerli malı haftası Esenyurt öğrenci zehirlenme

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