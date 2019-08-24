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İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki Bayram Demir, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Edebey Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi’nde meydana geldi.

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki Bayram Demir, Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Edebey Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Beşiktaş İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikisi erkek üç kişi iskelede oturarak, sohbet etti. Bir süre sonra erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Her iki arkadaş bir süre yüzdükten sonra ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşı Bayram Demir’in kaybolduğunu belirterek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, şahsın ‘şaka yaptığını’ zannederek pek ciddiye almadı. Ancak kıyıya gelen şahıs, arkadaşının kaybolduğunu söyleyince, çevrede bulunan birçok vatandaş denize atlayarak Demir’i kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların yarım saatlik çalışmaları sonuçsuz kalınca durum polis ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kaybolan Demir’in kurtarılması için Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat sonra Deniz Polisi, Demir’in cesedini kıyıya yakın bir yerde buldu. Daha sonra olay yerine çağrılan dalgıçların yardımıyla boğularak hayatını kaybeden Bayram Demir’in cansız bedeni çıkartıldı.
Hayatını kaybeden 19 yaşındaki Bayram Demir İnegöl’e bağlı Edebey Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Demir’in cenazesine yüzlerce kişi katıldı. Arkadaşları ve ailesi cenaze namazında gözyaşlarına hakim olamadı.

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi

İstanbul’da girdiği denizde boğulan 19 yaşındaki genç toprağa verildi
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