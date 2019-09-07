İstanbul'da göç alarmı başladı, yaşatmak için 1 milyon TL'lik yatırım yaptılar

Gökhan Artan-Elif Yavuz/ İstanbul, 7 Eylül (DHA) - Yaz sezonun sonu ile birlikte leylek sürüleninin sıcak iklimlere göçü nedeniyle İstanbul semalarında da 'göç alarmı' verildi. Göç yolları üzerinde bulunan İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve kule görevlileri arasında olası bir çarpma tehlikesine karşı leylek sürüleriyle ilgili uyarı konuşmalarında artışlar yaşanırken, uçakların rotaları da leylek sürülerine göre düzenleniyor. Göç yolculuğunda İstanbul'da elektrik tellerine konan leyleklerin çarpılmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) ise özel bir izolasyon çalışması ile kuşları yaşatmak adına 1 milyon TL’lik yatırım yaptı. Leylek sürülerinin, Avrupa ülkelerinden Güney Afrika'ya İstanbul üzerinden göç yolculuğu başladı. Avrupa ile Güney Afrika arasındaki binlerce kilometrelik mesafeyi yazları kuzeye, kışları da güneye göç ederek kat eden leylek sürüleri İstanbul semalarında son günlerde eksik olmuyor. Leylek sürülerinin göçleri, kuzeye doğru Mart, Nisan ve güneye doğru Eylül, Ekim aylarında görülüyor. Leylek sürülerinin güneye göç etmesinin Eylül ayına girildiği bu dönemde artması nedeniyle İstanbul hava sahasında da alarm verildi. Hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında son dönemlerde leylek sürüleriyle ilgili konuşmalar eksik olmuyor. Olası bir çarpma tehlikesine karşı hava trafik kontrolörleri, uçuş rotalarını leylek göçüne göre düzenliyor.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon leylek geçişi yaşanmıştı Pilotlar ise, leylek sürüleriyle ilgili kontrolörleri bilgilendirerek diğer uçakların dikkatli olması gerektiği anonsunu yapıyor. Göç eden leylek sürülerin rüzgardan dolayı zaman zaman ani yön değişiklikleri yapması da uçaklar için tehlikeyi artırdığı belirtilirken İstanbul'da, geçen yıl bir günde 237 bin, toplamda 1 milyona yakın leylek geçişi yaşanmıştı. Leylek sürüleri ani yön değişiklikleri yaparak da uçaklar için tehlike yaratıyor. Olası çarpmada ise uçağın genellikle motor, radom adı verilen radar anten kapağı hasar görüyor. Leylek sürüleri birçok uçağa çarparak hasar verdi Uzmanlar, yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğuna dikkat çekiyor. Leylek sürüleri birçok uçağa çarparak hasar verdi. Bu çarpma olaylarından en dikkat çekeni ise 2015 yılında Singapur Havayolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan Boeing 777 tipi yolcu uçağında yaşandı. Uçak, Atatürk Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra leylek sürüsünün içine girmişti. Burun kısmındaki radom adı verilen radar anten kapağında ve motorunda hasar oluşan uçak burun kısmına ok gibi saplanan leylek ölüsüyle Atatürk Havalimanı'na dönmüştü.