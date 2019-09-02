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İstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:19 | Son Güncelleme

Göçmen kuşlar için önemli bir rota olan İstanbul, hem ilkbahar hem sonbaharda yaklaşık 500 binden fazla kuşun göçüne ev sahipliği yapıyor.

İstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlem

Elif YAVUZ/ Özgür KUMANOVALI- İSTANBUL, (DHA)- Göçmen kuşlar için önemli bir rota olan İstanbul, hem ilkbahar hem sonbaharda yaklaşık 500 binden fazla kuşun göçüne ev sahipliği yapıyor. Göç yolculuğunda dinlenmek için elektrik tellerine konan kuşların çarpılmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından özel bir izolasyon çalışması yapılıyor.

"KUŞ ÖLÜMLERİ YÜZDE 70 ORANINDA AZALDI"

İzolasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri İşletme Müdürü Murat Koşar, "Silivri ilçemiz yabani hayvanların göç güzergahında bulunuyor. Her yıl kuş gözlem evlerinden aldığımız rakamlara göre 500 bine yakın leylek konaklamakta. Kuşlar enerji nakil hatlarında dinlenmek için toplanıyorlar. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hem arıza sayılarında, hem de kuş ölümlerinde yüzde 70 oranında iyileşme sağladık" diye konuştu.

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN 1 MİLYONA YAKIN YATIRIM

Yıl sonuna kadar göçmen kuşların güzergahında bulunan tüm enerji nakil hatlarının izole edileceğini belirten Koşar, "Çevrede yaptığımız gözlemleri de sayarsak sadece leylek değil yabani hayvanların, sığırcıkların, martıların birçok kuşun da hayatını kurtardık. 3 bin 500 direğin izolasyonunu ve 260 trafonun bakım ve izolasyon çalışmalarını tamamladık. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde elektrik sürekliliğini sağlamanın yanı sıra doğaya ve çevreye en zarar vermeden bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzolasyon çalışmaları için 1 milyona yakın yatırım yaptık. Hedefimiz yılsonuna kadar eksik olan kısımları da tamamlamak" dedi.

Koşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatlarımızda 34 bin 500 volt gerilim seviyesi var. Bu gerilim seviyesi kuşlar için oldukça tehlikeli bir gerilim seviyesi. Biz bunları hayvanları çarpılmasını önleyecek şekilde yalıtkan malzemeyle kaplayarak koruma işlemi gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu işlem neticesinde hayvanlar üstüne konsa dahi herhangi bir çarpılma vakası yaşanmıyor.

Özellikle leylek gibi büyük kanat genişliği ve boyu olan hayvanlar toprakla iletken arasında kısa devreye sebep oluyor oluyorlar. 34 bin 500 büyük bir gerilim seviyesi. Hayvanlar bu gerilim seviyesine maruz kalınca hayatını kaybediyor. Biz de bunu önlemek amacıyla izolatörleri güvenli hale getirdik. Bu sayede leyleklerin hayatını kurtardık."

“LEYLEK ÖLÜMLERİNİN YÜZDE 95'İ ELEKTRİK HATTI KAYNAKLI"

Doğa Derneği Göç Yolları Sorumlusu Can Yeniyurt ise Türkiye'nin coğrafi konumu sebebiyle önemli bir göç rotası olduğunu belirterek, yaşanan ölümlerin elektrik hattı kaynaklı olduğunu söyledi. Yeniyurt, "Dünyada yapılan çalışmalarda kaynaklı leylek ölümlerinin yüzde 95'i elektrik hatlarından kaynaklanıyor. Bu son derece önemli bir oran. O yüzden elektrik hatlarının toprak altına alınması, yalıtımlarının gerçekleştirilmesi, daha görünür kılınması son derece önemli" dedi.

Yapılan izolasyon çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Yeniyurt, "Elektrik dağıtım şirketlerinin bu tür uygulamaları son derece doğru buluyorum. Bu uygulamaların giderek yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz Doğa Derneği olarak da gerek elektrik dağıtım şirketleri, gerek kamunun çeşitli kurumlarıyla bu konuda bilgilerimizi ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu uygulamanın yaygınlaşması lazım. Elektrik dağıtım şirketleri mümkünse toprak altına alması lazım. Bu biraz maliyetli bir süreç. Bunu yapamıyorlarsa izolasyonlarının gerçekleştirilmesi veya çeşitli aparatlar takarak tellerin görünür kılınması gerekiyor. Son derece uygun ve başarılı bir uygulama. Bunun dışında leylekler göç etsin ve elektrik hatlarınsa çarpılmasın diye çeşitli yerlerde elektrik kesintilerinin olduğu haberlerini alıyoruz. Bunlar da çok güzel uygulamalar. Bunların da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

İstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlemİstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlemİstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlemİstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlem

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