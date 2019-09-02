İstanbul'da göçmen kuşların ölümüne 'özel' önlem

Elif YAVUZ/ Özgür KUMANOVALI- İSTANBUL, (DHA)- Göçmen kuşlar için önemli bir rota olan İstanbul, hem ilkbahar hem sonbaharda yaklaşık 500 binden fazla kuşun göçüne ev sahipliği yapıyor. Göç yolculuğunda dinlenmek için elektrik tellerine konan kuşların çarpılmaması için Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından özel bir izolasyon çalışması yapılıyor.

"KUŞ ÖLÜMLERİ YÜZDE 70 ORANINDA AZALDI"

İzolasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri İşletme Müdürü Murat Koşar, "Silivri ilçemiz yabani hayvanların göç güzergahında bulunuyor. Her yıl kuş gözlem evlerinden aldığımız rakamlara göre 500 bine yakın leylek konaklamakta. Kuşlar enerji nakil hatlarında dinlenmek için toplanıyorlar. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hem arıza sayılarında, hem de kuş ölümlerinde yüzde 70 oranında iyileşme sağladık" diye konuştu.

GÖÇMEN KUŞLAR İÇİN 1 MİLYONA YAKIN YATIRIM

Yıl sonuna kadar göçmen kuşların güzergahında bulunan tüm enerji nakil hatlarının izole edileceğini belirten Koşar, "Çevrede yaptığımız gözlemleri de sayarsak sadece leylek değil yabani hayvanların, sığırcıkların, martıların birçok kuşun da hayatını kurtardık. 3 bin 500 direğin izolasyonunu ve 260 trafonun bakım ve izolasyon çalışmalarını tamamladık. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde elektrik sürekliliğini sağlamanın yanı sıra doğaya ve çevreye en zarar vermeden bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzolasyon çalışmaları için 1 milyona yakın yatırım yaptık. Hedefimiz yılsonuna kadar eksik olan kısımları da tamamlamak" dedi.