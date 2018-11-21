İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI EŞLİĞİNDE MUHTEŞEM GÜN BATIMI

Hüseyin COŞKUN - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'da akşamüzeri yer yer kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.

İstanbul'da gün batımına doğru yer yer kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Şehrin bir yanında yağmur bulutları, bir yanında güneş görüldü. Yağmurun ardından Galata Kulesi'nin arkasında beliren gökkuşağı ise, Tarihi Yarımada'dan kaydedilen görüntülere bir güzellik daha kattı. Gökkuşağı ve gün batımı manzaraları adeta bir renk cümbüşüne sahne oldu.

Görüntü Dökümü:

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- Galata'da gökkuşağı

- İstanbul Boğazı

- Gün batımı

- Genel ve detay görüntüler

