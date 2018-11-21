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İstanbul'da gökkuşağı eşliğinde muhteşem gün batımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 20:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da akşamüzeri yer yer kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.

Hüseyin COŞKUN-Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da akşamüzeri yer yer kısa süreli etkili olan sağanak yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı ve gün batımı adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.

İstanbul'da gün batımına doğru yer yer kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Şehrin bir yanında yağmur bulutları, bir yanında güneş görüldü. Yağmurun ardından Galata Kulesi'nin arkasında beliren gökkuşağı ise, Tarihi Yarımada'dan kaydedilen görüntülere bir güzellik daha kattı. Gökkuşağı ve gün batımı manzaraları adeta bir renk cümbüşüne sahne oldu.

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