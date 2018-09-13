İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - SAĞANAK uyarısı yapılan İstanbul'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu. Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı İstanbul'da yer yer yağış başladı. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı.



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