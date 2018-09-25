İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL güne gökyüzünü kaplayan kara bulutlarla uyandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüş göstereceği yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı da yapmıştı. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul'da ağaçlar devrilmiş, dalgalar metrelerce yükselmişti. Hava sıcaklığının da büyük oranda düşüş yaşadığı görülen İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla birlikte, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar da sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Eminönü sırtlarından Haliç, Galata, Boğaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca'nın üstünde yoğunlaşan bulutların gökyüzünü tamamen kapattığı görüldü.
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