HABER

İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar kapladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL güne gökyüzünü kaplayan kara bulutlarla uyandı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL güne gökyüzünü kaplayan kara bulutlarla uyandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde hava sıcaklıklarının 8 ile 15 derece arasında düşüş göstereceği yönünde uyarılarda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısı da yapmıştı. Gece boyunca şiddetli rüzgarın etkisi altında olan İstanbul'da ağaçlar devrilmiş, dalgalar metrelerce yükselmişti. Hava sıcaklığının da büyük oranda düşüş yaşadığı görülen İstanbul'da havanın aydınlanmasıyla birlikte, gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gün yüzüne çıktı. Gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar da sabah saatlerinde etkisini sürdürdü. Eminönü sırtlarından Haliç, Galata, Boğaz, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca'nın üstünde yoğunlaşan bulutların gökyüzünü tamamen kapattığı görüldü.

PARTNER Bu eğitimden geçmek cesaret ister! Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Ünlü oyuncu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü (2)Ünlü oyuncu Yakup Yavru, mezarını yaptırdıktan 4,5 ay sonra öldü (2)
Yasak aşk cinayeti sonrası çocuklara oldu! Kahreden detayYasak aşk cinayeti sonrası çocuklara oldu! Kahreden detay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu anne oldu

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök için şok sözler: Bu karanlık grubun ekmeğine yağ sürmüş

Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök için şok sözler: Bu karanlık grubun ekmeğine yağ sürmüş

Gelin, kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Gelin, kaynanasını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Yasak aşk cinayeti sonrası olan çocuklara oldu! Kahreden detay

Yasak aşk cinayeti sonrası olan çocuklara oldu! Kahreden detay

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bakanlık teklifi gelince Yusuf Tekin'le çalışmayacağım demiş

PKK'ya ağır darbe!

PKK'ya ağır darbe!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen fırtına başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.