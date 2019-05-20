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İSTANBUL'DA GÜN BATIMINDA GÖRSEL ŞÖLEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da gökyüzünde gün boyunca görülen bulutlar, günbatımında yüzünü gösteren güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da gökyüzünde gün boyunca görülen bulutlar, günbatımında yüzünü gösteren güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu.
Gün boyunca bulutlu ve parçalı bulutlu havanın etkili olduğu İstanbul'da güneş günbatımında bulutların arasından yüzünü gösterdi. Eminönü sırtlarından bakıldığında Süleymaniye Camii'ne denk gelen günbatımı, yaz güneşi ışıklarıyla bulutları sarı ve kızıl tonlarına adeta boyadı. Ortaya çıkan renk cümbüşü ise görsel bir şölene sahne oldu.

Görüntü Dökümü:
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- Günbatımı
- Detaylar

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