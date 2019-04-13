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İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMU GÖKYÜZÜNÜ KIZILA BOYADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da gökyüzünü kaplayan bulut tabakasının gün doğumuyla birlikte adeta kızıla boyanmasıyla ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da gökyüzünü kaplayan bulut tabakasının gün doğumuyla birlikte adeta kızıla boyanmasıyla ortaya eşsiz bir manzara çıktı.
Bir süredir aralıklarla Nisan yağmurlarının etkili olduğu İstanbul'da günün ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü bir bulut tabakasıyla kaplandı. Gün doğumuyla birlikte, İstanbul semalarını kaplayan bulut tabakası ve Boğaz adeta kızıla boyanırken, ortaya çıkan eşsiz manzara seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:
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-İstanbul'da gün doğumu manzaraları

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