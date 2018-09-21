HABER

 İSTANBUL'DA GÜN DOĞUMUNDA GÖRSEL ŞÖLEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da gün doğumu kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüştü.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da gün doğumu kuşlar ve bulutlar eşliğinde görsel bir şölene dönüştü. Adeta kızıl renge boyanan mega şehirde, Tarihi Yarımada semalarında horoz, sığırcık ve martı sesleri yankılandı.
Birçok medeniyete asırlar boyunca başkentlik yapan, uğrunda büyük savaşlar verilen, birçok şiir, şarkı ve türküye konu olan İstanbul, gün doğumu vaktinde oluşan manzarayla, eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çamlıca sırtlarından doğan güneşin oluşturduğu kızıllık, gökyüzünü saran bulutlar ve İstanbul Boğazı semalarında süzülen kuşlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Mega şehirde günün en sessiz saatlerinde tarihi yarımada semalarında duyulan horoz, sığırcık ve martı sesleri de bu görsel şölene katkıda bulundu. Şehrin simgelerinden olan Galata Kulesi, Galata Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve ibadete açılmasına kısa süre kalan Çamlıca Camii bir arada görüntülendi. Amatör balıkçıların uğrak yerlerinden olan Galata Köprüsü'nde, günün ilk saatlerinde de balık tutanların yoğun olduğu görüldü.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Gün doğumu manzarası

PARTNERSütyen takmayı sevmiyorlarSütyen takmayı sevmiyorlar
İstanbul'da gün doğumunda görsel şölenİstanbul'da gün doğumunda görsel şölen
Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yokEski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Melih Gökçek Ankapark'ın maliyetini açıkladı! 'Parası halkın cebinden çıktı'

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Kimliğini değiştirmeye gitti, parmak izi aynı çıkınca hayatının şokunu yaşadı

Şemsiyelere terör operasyonu!

Şemsiyelere terör operasyonu!

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Eski AK Parti milletvekili Ocaktan: Huri kapmak için demokrasiye ihtiyaç yok

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Şafak Sezer'in ağabeyi yankesicilikten tekrar tutuklandı!

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Ankara'da TKP Kıvılcım Terör Örgütü operasyonu

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Yeni kimliği almaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.