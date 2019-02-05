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İstanbul'da günübirlik evlere 2018 yılında 34 milyon lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

 İstanbul'da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili 2018 yılında yapılan 28 bin 136 denetimde toplam 34 milyon 169 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da günübirlik evlere 2018 yılında 34 milyon lira ceza

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Şubat (DHA) - İstanbul'da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili 2018 yılında yapılan 28 bin 136 denetimde toplam 34 milyon 169 bin lira idari para cezası uygulandı. Günübirlik kiraya verilen evler de dahil İstanbul'da 2018 yılında turizm denetlemelerinde toplam 41 milyon lira idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde, yıl boyunca süren turizm denetimlerleri; acenta, kaçak acenta, rehber, kaçak rehber, kaçak transfer, hanutçuluk, çığırtkanlık, seyyar satıcı, dilenci, bar, gece kulübü, yüksek hesap uygulayan mekânlar, günübirlik kiralık evler gibi konuları kapsıyor. İstanbul’da turizmle ilgili olumsuzlukların ortadan kalkmasının amaçlandığı denetimler sonucunda 2018 yılında 41 milyon 110 bin lira tutarında yasal işlem uygulandı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2018 yılında 7 bin 708 kişi/araç/rehber/acenta denetlenirken, toplam 6 milyon 941 bin lira cezai işlem uygulandı. 2017 yılında 9 bin 758 kişi/araç/rehber/acenta denetlenirken 2 milyon 926 bin lira cezai işlem gerçekleşti.

Günübirlik evlerle ilgili 34 milyon TL idari para cezası

Günübirlik kiralanan yerlerle ilgili denetimler ise, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 39 İlçenin Kaymakamlık ve Belediyeleri ile birlikte oluşturulan denetim komisyonları ile yapıldı. Gelen şikâyetler, internet siteleri üzerinden yapılan taramalar ve bildirilen ihbarlar doğrultusunda gayri resmi günübirlik kiralanan yerlerle ilgili yasal işlemler uygulandı. 2018 yılında toplam 28 bin 136 denetim gerçekleştirilirken toplam 34 milyon 169 bin lira idari para cezası uygulandı. 2017 yılında toplam 13 bin 118 denetleme gerçekleştirilmiş 21 milyon 690 bin lira idari para cezası uygulanmıştı.

15 kurumla İstanbul turizmi denetleniyor

İstanbul Valiliği’nin görevlendirmesiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, (Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü, Gayrettepe Şube Trafik Müdürlüğü), Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü (Tütün ve Nargile), Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü (Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği), Sabiha Gökçen Havalimanı (Mülki İdare Amirliği), Fatih Belediye Başkanlığı (Zabıta Müdürlüğü), Beyoğlu Belediye Başkanlığı (Zabıta Müdürlüğü), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği(TURSAB), İstanbul Turist Rehberleri Odası(İRO) olmak üzere 15 kurumla birlikte İstanbul turizmini denetliyor.

İstanbul'da günübirlik evlere 2018 yılında 34 milyon lira cezaİstanbul'da günübirlik evlere 2018 yılında 34 milyon lira ceza

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