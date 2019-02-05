İstanbul'da günübirlik evlere 2018 yılında 34 milyon lira ceza

Gökhan Artan / İstanbul, 5 Şubat (DHA) - İstanbul'da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili 2018 yılında yapılan 28 bin 136 denetimde toplam 34 milyon 169 bin lira idari para cezası uygulandı. Günübirlik kiraya verilen evler de dahil İstanbul'da 2018 yılında turizm denetlemelerinde toplam 41 milyon lira idari para cezası kesildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde, yıl boyunca süren turizm denetimlerleri; acenta, kaçak acenta, rehber, kaçak rehber, kaçak transfer, hanutçuluk, çığırtkanlık, seyyar satıcı, dilenci, bar, gece kulübü, yüksek hesap uygulayan mekânlar, günübirlik kiralık evler gibi konuları kapsıyor. İstanbul’da turizmle ilgili olumsuzlukların ortadan kalkmasının amaçlandığı denetimler sonucunda 2018 yılında 41 milyon 110 bin lira tutarında yasal işlem uygulandı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre 2018 yılında 7 bin 708 kişi/araç/rehber/acenta denetlenirken, toplam 6 milyon 941 bin lira cezai işlem uygulandı. 2017 yılında 9 bin 758 kişi/araç/rehber/acenta denetlenirken 2 milyon 926 bin lira cezai işlem gerçekleşti.