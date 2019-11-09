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İstanbul'da "Güven Huzur-6" uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 18:02 | Son Güncelleme

Uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor

İSTANBUL (AA) - ''Türkiye Güven Huzur-6" asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişilerle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güven Huzur-6 Uygulama

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