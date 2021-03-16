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İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada

16.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Kağıthane’de arıza yapan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak 4 araca çarptı.

Kağıthane’de arıza yapan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak 4 araca çarptı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Mercedes Atego marka 34 DF 9919 plakalı hafriyat kamyonuyla seyir halinde olan sürücünün aracı henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Bunun üzerine sürücü kamyonu yol ortasında tamir etmeye başladı. Tamir sürdüğü esnada kamyon bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Sürücünün peşinden koştuğu kamyon kayarak önce arkadan gelen Fiat Egea marka 34 DTM 747 plakalı otomobile ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyon sürücüsü yaralanırken, kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazanın ardından cadde üzerindeki trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttuktan sonra araçları olay yerinden kaldırdı. Ardından trafik normale döndü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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